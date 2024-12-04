На фоне требований киевского режима от главкома ВСУ Сырского удержать позиции в Курской области любыми средствами до февраля 2025 года, лидеры европейских государств заявляют о готовности ввести свои войска на Украину.
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