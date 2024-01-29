Незнакомец в зеркале: 50 лет Кристиану Бэйлу, актеру-трансформеру

30 января исполняется 50 лет Кристиану Бэйлу, киноактеру, известному своей экстремальной подготовкой к ролям: для одних он худел, становясь похожим на мумию, для других резко жирел, для третьих – набирал десятки кило мышечной массы.
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