СМИ раскрыли четыре этапа, как США будут «сливать» Зеленского: первый уже начался

По утверждению специалистов, первый этап уже начался. Отказ президента Украины Владимира Зеленского признавать долги перед США за поставленные вооружения может стать ключевым фактором в изменении стратегии Вашингтона по отношению к Киеву.
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