В России зафиксирован рекордный спрос на загородную ипотеку

Спрос на ипотечные программы для покупки загородной недвижимости в марте достиг рекордных значений. Он в 1,6 раза выше, чем в декабре прошлого года и в 2,5 раза больше, чем год назад, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».