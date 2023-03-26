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В России зафиксирован рекордный спрос на загородную ипотеку

В России зафиксирован рекордный спрос на загородную ипотеку

Спрос на ипотечные программы для покупки загородной недвижимости в марте достиг рекордных значений. Он в 1,6 раза выше, чем в декабре прошлого года и в 2,5 раза больше, чем год назад, сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

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