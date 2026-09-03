Иран атаковал США в пяти странах

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). С 30 августа по 2 сентября 2026 года Иран, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, нанёс массированные удары по американским военным объектам в Иордании, Ираке, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
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