Иран атаковал США в пяти странах

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). С 30 августа по 2 сентября 2026 года Иран, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, нанёс массированные удары по американским военным объектам в Иордании, Ираке, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.