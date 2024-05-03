Южноуральцы приняли активное участие в Дне собственника

Жильцы 1300 домов решают вопросы в онлайн-формате. «День собственника» - новый для России проект: собственники и «управляйки» могут проводить общие собрания не лично, а онлайн, при помощи портала ГИС ЖКХ.
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