«Украина обречена на поражение»: Порошенко* заявил, что Зеленский не верит в победу в конфликте

Украинские власти в последнее время поменяли свою риторику, не ведя речей о победе в военном конфликте с РФ, сообщил бывший президент страны, глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*.
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