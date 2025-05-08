❤️🔥«Родина-мать» появилась на кованой карте России в Симферополе Мини-статуэтку изготовили мастера гильдии кузнецов в преддверии 80-летия Великой Победы.
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❤️🔥«Родина-мать» появилась на кованой карте России в Симферополе Мини-статуэтку изготовили мастера гильдии кузнецов в преддверии 80-летия Великой Победы.