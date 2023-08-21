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Александр Зинченко основал собственную команду по CS:GO

Александр Зинченко основал собственную команду по CS:GO

Команда получила название Passion. В ее состав вошли молодые украинские игроки. Тренером команды стал Михаил «Kane» Благин, работавший в Gambit и NAVI.

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