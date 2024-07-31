Политика как он...
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Политика как она есть

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Премиальный автомобиль нашли у одного из фигурантов дела генерала Булгакова

Премиальный автомобиль нашли у одного из фигурантов дела генерала Булгакова

Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова Александр Михайленко стал обладателем премиального автомобиля Aston Martin DB9 Coupe при разводе с женой, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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