Премиальный автомобиль нашли у одного из фигурантов дела генерала Булгакова

Один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова Александр Михайленко стал обладателем премиального автомобиля Aston Martin DB9 Coupe при разводе с женой, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.
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