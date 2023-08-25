547 молодых педагогов встретят школьников Удмуртии в новом учебном году

Ижевск. Удмуртия. В наступающем учебном году школьников Удмуртии встретят 547 молодых педагогов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам работы традиционной августовской конференции педагогических работников.
Ижевск. Удмуртия. В наступающем учебном году школьников Удмуртии встретят 547 молодых педагогов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам работы традиционной августовской конференции педагогических работников.
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