SUSANIN

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547 молодых педагогов встретят школьников Удмуртии в новом учебном году

547 молодых педагогов встретят школьников Удмуртии в новом учебном году

Ижевск. Удмуртия. В наступающем учебном году школьников Удмуртии встретят 547 молодых педагогов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам работы традиционной августовской конференции педагогических работников.

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