Синхронизация многополярной обороны

Достаточно окинуть беглым взглядом и в режиме онлайн восточное полушарие нашей планеты для того, чтобы убедиться – Западу и его интересам на этом сердцевинном геополитическом пространстве предстоят, и уже в обозримом будущем, нелёгкие времена и тяжелые испытания.
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