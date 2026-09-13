Как Запад проспал «повстанцев в тапочках» – Голос Мордора

В мире все меняется с какой-то невероятной скоростью, в том числе и в том, что касается войны, армии и вооружений Фото: REUTERS/Khaled Abdullah К тому что могучие, самые сильные в военном отношении США ничего не могут сделать с Ираном, который Запад душит общими усилиями уже десятки лет, мы немного привыкли.
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