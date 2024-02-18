Адам Сильвер: «Нам нужно улучшить коммуникацию между игроками и судьями»

По ходу этого сезона игроки неоднократно срывались на арбитров. Особенное внимание привлек к себе инцидент с участием центрового «Денвера» Николы Йокича, который был удален во второй четверти матча в Чикаго после того, как назвал судью Мусу Дагера «ублюдком».