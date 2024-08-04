Глава IBA заявил, что избившие боксера Двали ответят по всей строгости закона

РИА Новости/Алексей Филиппов Толпой избившие чемпиона России по боксу Дмитрия Двали хулиганы ответят за содеянное по всей строгости закона, заявил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв 4 августа.
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