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Микробный конец света. Валентин Катасонов

Не надо растворять информацию в море информационного мусора У меня возникают все большие сомнения по поводу того, что ООН и ее специализированные органы в состоянии правильно и своевременно идентифицировать угрозы, возникающие перед человечеством.

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