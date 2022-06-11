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Статистика COVID-19 (11.06.2022)

Статистика COVID-19 (11.06.2022)

11 июня 2022 года в ЯНАО 8 случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 148) 135 791 пациент выздоровел 0 человек умерло (за весь период – 1042) 42 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 7 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай […]11 июня 2022 года в ЯНАО 8 случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 137 148) 135 791 пациент выздоровел 0 человек умерло (за весь период – 1042) 42 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 7 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 461) 7 случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 687).

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