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Турция назвала решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вступить в РФ грубым нарушением принципов международного права

Турция назвала решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вступить в РФ грубым нарушением принципов международного права

Анкара назвала решение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей присоединиться к Российской Федерации грубым нарушением принципов международного права.

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