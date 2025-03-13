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Импорт грузов из Китая в Россию сокращается

Импорт грузов из Китая в Россию сокращается

Перевозки контейнеров из КНР в Россию стали быстрее и дешевле, стоимость также снизилась: с 13-18 тысяч долларов за контейнер она упала до около 5 тысяч долларов В Россию стали отправлять намного меньше китайских товаров: предложение на перевозку превышает спрос, пишет «Коммерсантъ».

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