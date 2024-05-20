Администрация пермского парка Горького согласилась снести незаконные постройки

В Перми состоялось второе заседание суда по делу о незаконных постройках в парке имени Горького. Представитель парка предложил администрации Свердловского района пойти на мировую и согласился снести некоторые строения.
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