Лауреат Нобелевской премии назвал репрессивной внешнюю политику США

Бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи в статье для издания Project Syndicate заявил, что Вашингтон часто прибегает к жестким мерам в рамках своей внешней политики.