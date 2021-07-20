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Лауреат Нобелевской премии назвал репрессивной внешнюю политику США

Лауреат Нобелевской премии назвал репрессивной внешнюю политику США

Бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи в статье для издания Project Syndicate заявил, что Вашингтон часто прибегает к жестким мерам в рамках своей внешней политики.

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