Новости от Богд...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости от Богданова

2 подписчика

Реплика В. Богданова на выступление публициста из США Б. Пинкуса на ЮТУБ-канале 29.11.2023 г.

Реплика В. Богданова на выступление г-на Пинкуса на Ютуб-канале 29.11.2023 г. Вы правы г-н Пинкус, что без участия войск США и Нато в этой войнеВСУ победы над российской армией не одержать, но с их участием война примет более ожесточённый характер с возможным применением воюющими сторонами ядерного оружия с тяжелейшими последствиями для человечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх