Реплика В. Богданова на выступление публициста из США Б. Пинкуса на ЮТУБ-канале 29.11.2023 г.

Реплика В. Богданова на выступление г-на Пинкуса на Ютуб-канале 29.11.2023 г. Вы правы г-н Пинкус, что без участия войск США и Нато в этой войнеВСУ победы над российской армией не одержать, но с их участием война примет более ожесточённый характер с возможным применением воюющими сторонами ядерного оружия с тяжелейшими последствиями для человечества.