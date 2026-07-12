🌊 Спасатели Крыма предупредили об опасных обратных течениях на западных пляжах Рипы (обратные течения) могут возникать на любом мелководном побережье, но чаще всего — на западной стороне Крыма.
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🌊 Спасатели Крыма предупредили об опасных обратных течениях на западных пляжах Рипы (обратные течения) могут возникать на любом мелководном побережье, но чаще всего — на западной стороне Крыма.