Бесконечный полет

Дмитрий Боев

Весьма странный соллиптический вывод: "то, что мы не видим, то не существует". Мы многое, бывшее с нами в жизни не видим. Но это никак не означает, что оно перестаёт существовать, или мы более его не помним. Неизвестно, чем поддерживается у автора такое убеждение.