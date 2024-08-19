Представим, что нам не только удалось преодолеть гравитационное притяжение Земли, Солнца и ближайшей к нам звезды, но и развить скорость, достаточную для полета в определенном направлении, что позволяет нам увидеть, как путешествовать с Земля летит снаружи.
Бесконечный полет
Комментарии
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Дмитрий Боев
Весьма странный соллиптический вывод: "то, что мы не видим, то не существует". Мы многое, бывшее с нами в жизни не видим. Но это никак не означает, что оно перестаёт существовать, или мы более его не помним. Неизвестно, чем поддерживается у автора такое убеждение.
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