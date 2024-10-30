Брянская Лера поздравляем тебя с твоим 12-м днём рождения! Желаем счастья,здоровья и всего хорошего! Поздравляет тебя вся наша компания: Матвей, Вика, Женя, Ваня, Ника, Ангелина, Рита.
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Брянская Лера поздравляем тебя с твоим 12-м днём рождения! Желаем счастья,здоровья и всего хорошего! Поздравляет тебя вся наша компания: Матвей, Вика, Женя, Ваня, Ника, Ангелина, Рита.