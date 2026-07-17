Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной кардинально сменила имидж и вышла на подиум

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, неожиданно предстала в непривычном для себя образе. 37-летняя культуристка впервые попробовала себя в роли модели, выйдя на подиум в Москве в лёгком летнем платье.
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