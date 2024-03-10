Памятник Пригожину и Вагнеру может появиться на Кубани

Опубликован проект монумента, изображающий двух участников СВО в рост.Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину могут поставить памятник в городе Горячий Ключ Краснодарского края.
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