Швеция вновь отказалась от вступления в НАТО

Позиция Стокгольма по вступлению в Североатлантический Альянс нисколько не изменилась с эскалацией ситуации вокруг Киева, Швеция не собирается вступать в НАТО, заявила в интервью Politico статс-секретарь премьер-министра страны Карин Валленстен.