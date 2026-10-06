Pentagon: Fort Hood shooter to be executed by firing squad

Nidal Hasan, who was convicted of killing 13 people in a 2009 terrorist attack at Fort Hood, Texas, is to be executed by firing squad.
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