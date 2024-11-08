Балаж Орбан дал совет избранному президенту США Трампу позвонить Путину

Избранный президент США Дональд Трамп должен позвонить Владимиру Путину для восстановления связи с Россией и прекращения конфликта на Украине.
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