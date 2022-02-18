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Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте представил документы по мотивировочной части допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

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