GIFT NIFTY | FLOW – Testing Structural Pivot | 28-JUL-2026 GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES NSEIX:NIFTY1! kacraj The recent recovery remains intact, but the market continues to operate within the Structural Pivot Zone, where confirmation of structural strength has not yet been established.
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