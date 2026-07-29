В Крыму при ночной атаке БПЛА погибли два человека, еще пятеро ранены

Глава республики Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал помощь пострадавшимВ результате ночной атаки беспилотников на Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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