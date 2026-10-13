В Якутии, Магаданской области и на Чукотке зафиксирован аномальный холод

В трех российских регионах наблюдаются необычайная для этого времени года морозная погода. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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