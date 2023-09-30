"Страна.UA": в Киеве произошел сильный взрыв и пожар

В Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве. Об этом сообщает "Страна.UA". По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице страны не объявлялась воздушная тревога.
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