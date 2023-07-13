Военное обозрение

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Венчание на царство Ивана Грозного. О вкладе семьи Марии Темрюковны в признание царского титула

Венчание на царство Ивана Грозного. О вкладе семьи Марии Темрюковны в признание царского титула

Шапка Мономаха, в которой Иван Грозный венчался на царство. В Успенском соборе Московского Кремля 16 января 1547 года состоялась торжественная церемония венчания на царство Ивана Грозного.

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