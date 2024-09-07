Непосредственное участие США в украинском конфликте становится все более очевидным. Стало известно, что один из американских военных подрядчиков, компания Draken International, начал нанимать бывших военных летчиков США, а также «технарей» и «обслугу», для дальнейшего осуществления деятельности на одной из румынских авиабаз.