У экс-мэра Ростова-на-Дону изымут все активы.Генпрокуратура России потребовала изъять активы экс-мэра Ростова Алексея Логвиненко на 1,5 млрд рублей.
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