Настало время «прорубить коридор» из основной части России в Калининградскую область, заявил в Telegram сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
Рогозин призвал «прорубить коридор» в Калининградскую область
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила пригарина
Здрасьте вам, спалить. Кто же свое сжигает?
Ответить
15 час.
людмила пригарина
Все в наших руках. И ничего делить не нужно.Нашим было нашим и останется. Как? Думайте. Когда есть желание появляются и возможности.
Ответить
15 час.
ВА
Владимир Акулов
Глупость говорит Рогозин...*Прорубить коридор * через страну НАТО ? Значит , надо воевать для этого с 30 странами НАТО...Авдееевку брать не будем , а начнем войну с НАТО , чтобы прорубить *коридор* ?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии