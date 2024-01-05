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Рогозин призвал «прорубить коридор» в Калининградскую область

Рогозин призвал «прорубить коридор» в Калининградскую область

Настало время «прорубить коридор» из основной части России в Калининградскую область, заявил в Telegram сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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людмила пригарина
Здрасьте вам, спалить. Кто же свое сжигает?
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15 час.
людмила пригарина
Все в наших руках. И ничего делить не нужно.Нашим было нашим и останется. Как? Думайте. Когда есть желание появляются и возможности.
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15 час.
ВА
Владимир Акулов
Глупость говорит  Рогозин...*Прорубить  коридор *  через  страну  НАТО  ? Значит  ,  надо  воевать  для  этого  с  30  странами  НАТО...Авдееевку  брать  не  будем  ,  а  начнем  войну  с  НАТО ,  чтобы  прорубить  *коридор* ?
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7 час.

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