Врач-невролог Регина Головачева в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, почему человек может сжимать челюсти и скрипеть зубами во сне.
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