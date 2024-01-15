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Китайские компании и организации продолжают получать попавшие под запрет у...

Китайские компании и организации продолжают получать попавшие под запрет у...

Китайские компании и организации продолжают получать попавшие под запрет ускорители вычислений NVIDIAПервый этап ограничений на поставку ускорителей NVIDIA для систем искусственного интеллекта был введён в сентябре 2022 года, когда под запрет попали A100 и H100, и тогда компания предложила китайским клиентам A800 и H800, адаптированные под требования американских властей.

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