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На Камчатке избивший барменшу повар получил 8 лет колонии строгого режима

На Камчатке избивший барменшу повар получил 8 лет колонии строгого режима

У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы костей лица.На Камчатке суд вынес приговор Дмитрию Рязанову, который в августе 2023 года жестоко избил девушку-бармена в баре "Дон Капучино" на Камчатке.

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