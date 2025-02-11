МИД Южной Кореи уклонился от прямого ответа на критику за глобус с Крымом

Южнокорейское МИД прокомментировало скандал с подаренным на Сахалине глобусом Министерство иностранных дел Южной Кореи воздержалось от прямой реакции на критику, связанную с глобусом, подаренным дипломатом на Сахалине, где Крым и новые русские регионы были обозначены как украинская … .