МИД Южной Кореи уклонился от прямого ответа на критику за глобус с Крымом

Южнокорейское МИД прокомментировало скандал с подаренным на Сахалине глобусом Министерство иностранных дел Южной Кореи воздержалось от прямой реакции на критику, связанную с глобусом, подаренным дипломатом на Сахалине, где Крым и новые русские регионы были обозначены как украинская … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии