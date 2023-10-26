Спартаки, Октябрины и Гертруды: самые необычные имена в СССР, которые снова в моде

Никаких Лен и Наташ! какие имена снова входят в моду saeed karimi / unsplash.com Имена, которые были широко распространены в СССР, мало отличались от сегодняшних — наши бабушки и дедушки не стремились сильно выделяться, пытаясь назвать ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии