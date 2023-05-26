smi.today

4 354 подписчика

«Бостон» обыграл «Майами» в пятом матче финала Восточной конференции НБА

«Бостон» обыграл «Майами» в пятом матче финала Восточной конференции НБА

«Бостон Селтикс» дома выиграл у команды «Майами Хит» 26 мая в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх