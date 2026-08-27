Золотые или цветные: эксперт Туманов раскрыл различие крышек для заготовок

Неправильно выбранная крышка может не только испортить вкус солений, но и привести к взрыву банки.Какая крышка надежнее: винтовая или закаточная Председатель общероссийской организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов в беседе с газетой ВЗГЛЯД развеял мифы о консервных крышках.