Эрдоган: Турция не станет «легко и просто» принимать ничью сторону в конфликтах, в том числе на Украине

Анкара не станет «легко и просто» принимать ничью сторону в конфликтах, в том числе на Украине. С соответствующим заявлением в ходе интервью СМИ Турции выступил президент этой страны Реджеп Эрдоган.
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