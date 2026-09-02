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Стало известно, сколько Apple будет платить новому гендиректору Джону Тернусу

Стало известно, сколько Apple будет платить новому гендиректору Джону Тернусу

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус будет получать по 3 млн долларов в год за свою работу. Его компенсационный пакет за 2026–2027 годы превысит 58 млн долларов (5 млрд рублей).

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