В Краснодаре задержали двух мужчин с обезьяной и совой

В Краснодаре задержали двух навязчивых фотографов с обезьяной и совой в новогодних костюмах.На Александровском бульваре в Краснодаре появились уличные фотографы, которые предлагают прохожим сфотографироваться с ними.
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