Царьград
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Царьград

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  • Амара Карпова
    Рыба же гниет с головы🤬Ущерб как минимум...
  • Ильдус Мамлеев
    Это уже устаревшая инфа, ни кто на это не повёлся. России просто это не выгодно, укрофашисты находиться на территории...Смертельный приго...
  • Светлана Зуева
    Надо отписаться от вас царьград......вы либо провокатор,либо......?Смертельный приго...

В Краснодаре задержали двух мужчин с обезьяной и совой

В Краснодаре задержали двух мужчин с обезьяной и совой

В Краснодаре задержали двух навязчивых фотографов с обезьяной и совой в новогодних костюмах.На Александровском бульваре в Краснодаре появились уличные фотографы, которые предлагают прохожим сфотографироваться с ними.

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