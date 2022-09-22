Антироссийская позиция политиков вынуждает жителей ЕС вести «битву» за экономическое выживание

Европейские власти рискуют спровоцировать еще более массовые народные бунты. Люди недовольны антироссийской позицией ЕС и постоянной помощью Киеву, из-за чего растет стоимость энергоносителей и возникает дефицит ресурсов, пишет Foreign Policy.
Европейские власти рискуют спровоцировать еще более массовые народные бунты. Люди недовольны антироссийской позицией ЕС и постоянной помощью Киеву, из-за чего растет стоимость энергоносителей и возникает дефицит ресурсов, пишет Foreign Policy.
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