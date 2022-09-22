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Антироссийская позиция политиков вынуждает жителей ЕС вести «битву» за экономическое выживание

Антироссийская позиция политиков вынуждает жителей ЕС вести «битву» за экономическое выживание

Европейские власти рискуют спровоцировать еще более массовые народные бунты. Люди недовольны антироссийской позицией ЕС и постоянной помощью Киеву, из-за чего растет стоимость энергоносителей и возникает дефицит ресурсов, пишет Foreign Policy.

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